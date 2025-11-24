Tasarımcı dostuyla bir arada...

Los Angeles'ta yaşayan Amerikalı mücevher tasarımcısı Loree Rodkin yakın dostu Nevbahar Koç'u ağırladı. Koç içinde tasarımlar yapan Rodkin, arkadaşıyla dostluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Nevbahar Hanımla hasret gideren ünlü tasımcı Koç'un fotoğrafını yayınlayarak; 'Gittiğinde nefret ediyorum' notunu düştü. Rodkin'in paylaşımına kayıtsız kalamayan Nevbahar Koç ise 'Seni özleyeceğim kardeşim' yorumunu yaptı. Loree Rodkin, Ocak 2009'da Michelle Obama'nın açılış balosunda taktığı mücevherleri tasarladı ve bu mücevherler şu anda Smithsonian Enstitüsü'nün kalıcı koleksiyonunda bulunmaktadır.