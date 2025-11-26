Bir kozmetik markasıyla işbirliği yapan Arzu Sabancı, yeni koleksiyonu özel davetle tanıttı.
Giriş: 26 Kasım 2025 Çarşamba
HAKAN, ARZU, HACI-NAZLI SABANCI
ARZU SABANCI, SUZAN TOPLUSOY
ALARA KOÇİBEY, ARZU SABANCI
ARZU SABANCI, ASLIHAN KORUYAN SABANCI
CEYLAN ÇAPA, ARZU SABANCI, ŞEBNEM ÇAPA
ARZU SABANCI, ŞEBNEM ÇAPA
Sabancı'dan güzellik daveti...
Bir kozmetik markasıyla işbirliği yapan Arzu Sabancı, yeni koleksiyonu özel davetle tanıttı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.