Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerinin yer aldığı BASE, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda düzenlenen davet ile kapılarını açtı.
Giriş: 26 Kasım 2025 Çarşamba
ASLI BODUROĞLU, ALİ KEREM-İDİL BERKANT BİLGE
BASE, İstanbul'da kapılarını açtı
