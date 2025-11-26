Koç'tan koleksiyon daveti...

Yeni koleksiyonu için Bettina Hakko ile işbirliği yapan Caroline Koç, kurucusu olduğu markanın İstanbul'daki mağazasında özel bir davet verdi.

Giriş: 26 Kasım 2025 Çarşamba

BETTINA MACHLER, CAROLINE KOÇ

ÇİĞDEM SİMAVİ, CAROLINE KOÇ

KATIA HAKKO, PİA HAKKO YEŞİL, BETTINA MACHLER, CAN HAKKO

BETTINA MACHLER, ÜMİT BOYNER

ÖMER DİNÇKÖK

ŞEBNEM ÇAPA

DİLEK HANİF

GENEL

