Yeni koleksiyonu için Bettina Hakko ile işbirliği yapan Caroline Koç, kurucusu olduğu markanın İstanbul'daki mağazasında özel bir davet verdi.
Giriş: 26 Kasım 2025 Çarşamba
BETTINA MACHLER, CAROLINE KOÇ
ÇİĞDEM SİMAVİ, CAROLINE KOÇ
KATIA HAKKO, PİA HAKKO YEŞİL, BETTINA MACHLER, CAN HAKKO
BETTINA MACHLER, ÜMİT BOYNER
ÖMER DİNÇKÖK
ŞEBNEM ÇAPA
DİLEK HANİF
GENEL
Koç'tan koleksiyon daveti...
