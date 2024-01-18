Davetler

Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu!

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene sekizincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Giriş: 18 Ocak 2024 Perşembe
Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu!

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene sekizincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Su krizi” temasıyla, Sabancı Center’da düzenlenen yarışmanın ödül töreni; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarışma kapsamında 12 eser finale kalırken birincilik ödülünün sahibi “Düşlerdeki Hayat” filmiyle yönetmen Can Yeşiloğlu’nun oldu. Yeşiloğlu’na ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın ikincisi “Sona Doğru” filminin yönetmeni Cihan Yıldırım’a ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verirken, üçüncü olan “Antroposen” filminin yönetmeni Mehmet Gürü Avcu’ya ödülü yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Yarışmanın Mansiyon Ödülü, “Vahşi” filmiyle Sinan Kaldan’a verilirken; Sosyal Etki Ödülü de ikincilik ödülünün de sahibi “Sona Doğru” filmiyle Cihan Yıldırım’ın oldu. Ödül almaya hak kazananlar; 8. Kısa Film Yarışması’nın jürisi film eleştirmeni Alin Taşçıyan, tiyatronun ve önemli yapımların başarılı oyuncuları Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Lust Hulst ile yaratıcı yapımcı, senaryo danışmanı Suzanne Pradel’in değerlendirmeleriyle belirlendi. Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi’nde ise Gazeteci Nilay Örnek, Mimar Özgül Öztürk ve Sosyal Girişimci Yasemin Kırkağaçoğlu yer aldı.

Sabancı: “En önemli problemlem ‘Su Krizi’"

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Tam 8 yıl önce ‘Kısa Film Uzun Etki’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz Kısa Film Yarışması ile toplumsal konulara sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi ve genç sanatçıların gelişimlerine katkı vermeyi hedefledik. Bu kapsamda 8 yıl boyunca çok önemli güncel problemlere eğildik, toplumda farkındalık yaratmak istedik. Bu yılki temamızı da şu anda ve gelecekte insanlığın en önemli problemleri arasında görülen ‘Su Krizi’ olarak belirledik. İklim acil durumunun göz ardı edilemeyecek sonuçlarından biri olan su kıtlığını; 5 dakikaya sığdıran ve izleyicide şok etkisi yaratan kısa filmler aracılığıyla bir kere daha bu gerçeği gözler önüne serelim istedik. Ne mutlu ki sinemacılar da bu meselenin önemini benimsemiş ve çarpıcı işlere imzalarını atmışlar. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kapsamında gelen başvurular ve değerlendirme sürecinde gördüğümüz sinema alanındaki potansiyel, bizleri her geçen yıl daha da memnun ediyor. Genç sinemacılar için basamak niteliği taşıyan yarışmamızın, onlara yeni kapılar açmasını diliyor, yarışmamıza başvuran bütün adayları tebrik ediyorum.” dedi. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın birincisine 60 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncüsüne 25 bin TL ödül verildi. Sosyal Etki Ödülü de bu yıl ilk kez 25 bin TL ile ödüllendirildi.

Onur AYDIN

Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri

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