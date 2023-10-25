Epos 7 Derneği'nden 100. yıl kutlaması!

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyeleri Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladılar. Pera Palas Otel'de yapılan coşkulu kutlamada dernekten Arzu Sabancı, oğlu Hacı Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı'da olmak üzere Aslı Gümüşel, Yonca Ebuzziya ve Dilek Türker gibi çok sayıda isim katıldı. Davetililer nostaljik salonda Mustafa Kemal Atatürk anarak Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını bayraklarla kutladılar.