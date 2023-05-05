Vehbi Koç Ödülü, sahibini buldu...

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl; kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl sahnede 64'üncü yılını dolduran tiyatro sanatçısı usta oyuncu Genco Erkal ve kurucularından olduğu Dostlar Tiyatrosu'na verildi. Ülkemizde tiyatro sevgisinin yerleşmesinde ve geleceğin sanatçılarının yetişmesinde büyük emekleri olan Genco Erkal, törende ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un elinden aldı.