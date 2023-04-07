Davetler

Afedzelere özel yardım gecesi!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, ÇABA Derneği'nin deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlamak için düzenlediği yardım gecesinde buluştu.

Giriş: 07 Nisan 2023 Cuma
Afedzelere özel yardım gecesi!

ÇABA Derneği ve Fairmont Quasar Istanbul tarafından düzenlenen özel bir iftar daveti gerçekleştirildi. ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eda Kosif’in ev sahipliğinde gerçekleşen özel yardım gecesine ÇABA Derneği üyeleri katıldı. Ramazan Ayı’na özgü dayanışma ruhuyla gerçekleşen ve büyük ilgi gören geceden elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılmak üzere ÇABAÇAM Eğitim Birimi’ne aktarılacak. Davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından Özlem Zehebi, Çiğdem Kamer, Eda Kosif gibi çok sayıda isim katıldı. Gecede desteklerinden dolayı davetlilere teşekkür eden Eda Kosif, konuşmasında “Deprem bölgelerimiz için yapılan tüm yardımların sürdürülebilir olması büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle onları hep hatırlayarak yapılan yardımlar çok kıymetli” diyerek depremzedeler için yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Hakan YAĞCI

Çaba Derneği yardım gecesi afedzede

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