Davetler

Özel koleksiyona etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel tasarlanan ürünleri incelemek için etkinlikte bir araya geldiler.

Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe
Özel koleksiyona etkinlik...

Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak ortaklığıyla 2012’den beri dünyaca ünlü pek çok markayı yaşam alanlarına değer katmak misyonuyla Türkiye’ye getiren Sırmaison, bünyesinde bulunan Raynaud’nun ‘Pépites’ koleksiyonunu ürünleri arasına katarak Türkiye’deki meraklıları ile buluşturdu. Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’un içinde yer alan ve geleneksel İtalyan aile yemeklerini paylaşımlık tabaklar ile sofraya taşıyan Olea Restaurant’ta, Raynaud Limoges CEO’su Bertrand Raynaud’nun katılımıyla gerçekleşen öğle yemeğinde ‘Pépites’ler ve Raynaud porselenleri ile kurulan masa görenleri hayran bıraktı. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber göz alıcı ve kalabalık sofraların heyecanı artarken, misafirler Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak’tan şık yeni yıl sofraları kurmak için tavsiyeler aldılar. Davetlilerin Olea Restaurant’ın enfes menüsünü deneyimlediği öğle yemeğine katılanlar arasında Edvina Sponza, Aylin Tahincioğlu, Elif Dürüst, Şebnem Çapa, Zeynep Üstünel, Suzan Toplusoy gibi isimler yer aldı.

Şirin Yalçın Rosella Karabacak

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