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AKM'de “Karabağ’ın Mirası” sergisi...

Sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli, 'Karabağ’ın Mirası' kişisel resim sergisini Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

13 Mayıs 2022 Cuma
AKM'de “Karabağ’ın Mirası” sergisi...

Uluslararası platformlarda sergileri ile bilinen Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli'nin Azerbaycan Halkının tarihi zaferine ithaf ettiği Karabağ’ın Mirası kişisel resim sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. AKM Galeri’de sergilenen eserler arasında Nigar Helmi’nin gözünden kendinden emin, geniş fırça darbeleriyle değişen ışığı cesurca vecanlı bir şekilde betimleyen tabloları ile Azerbaycan geleneklerive kültürünün prizması aracılığıyla geleneksel mücevherzanaatlarının modern trendler ile kaynaşmasının somutlaşmışhalini yansıtan özel tasarım takılar yer alıyor. Association des Artistes Contemporains de Turquie à Paris tarafından düzenlenen Carousel De Louvre, Art3f Monaco Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ve ART EXPO NEW YORK gibi çok sayıda sanat fuarı ve sergisinde eserlerin bir bölümüm ile yer almış olan “Karabağ’ın Mirası” sergisinin açılışı T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Baş Konsolosu Narmina Mustafayeva, ve Nigar Helmi Abbasbayli tarafındangerçekleştirildi. Açılışa ayrıca iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.

Ferit TUĞLUK

Atatürk Kültür Merkezi Karabağ’ın Mirası akm sergi Nigar Helmi Abbasbayli

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