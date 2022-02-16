Sanat dolu gece!

Sanatçı Alea Pınar Du Pre, kendi eserlerinin yanı sıra bir çok sanatçıya ev sahipliği yaptığı kurucusu olduğu Aura Art Hub Bebek’te özel bir davet düzenledi. Sanat’tan konuşulan gecede Suzan Toplusoy, Şule Zorlu Cümbüş, Hilal Kosif Piles ve eşi Javier Piles gibi cemiyet hayatının sanat severleri buluştu. Alea Pınar Du Pre’nin yaşam ve sanat ile ilgili yaptığı hoşgeldiniz konuşması davetliler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Misafirler galeride eserleri yakından inceleyerek sanat dolu bir gece geçirdi.

Ferit TUĞLUK