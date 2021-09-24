Davetler

İstanbul'da lezzet ve eğlence buluştu!

Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi olan Novikov Restaurant, İstanbul Boğazı’na karşı şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı.

24 Eylül 2021 Cuma
İstanbul'da lezzet ve eğlence buluştu!

Büyüleyici İstanbul Boğazı’nın Avrupa kıyısında yer alan, muhteşem Boğaz manzarasına ve 200 metrelik Boğaz cephesine sahip Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul, resort atmosferinde şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı. Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi Novikov Restaurant & Bar, tecrübeli restoran işletmecileri Arkadiy Novikov (Novikov Group) ve Anton Pinskiy’nin (Pinskiy & Co) önderliğinde, Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un nefes kesici atmosferinde dünyanın dört bir yanından seçkin misafirlerini ağırlamaya başladı! Düzenlenen özel açılış davetine, aralarında Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Vedat-Seda Alaton, Nida-Arda Bozkurt, Nazlı-Kaan Sert gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda seçkin konuk katılım sağladı. Restoranın özgün lezzetleri ve yaratıcı kokteyllerinin eşlik ettiği gecede, konuklar canlı müziğin ardından DJ Doğuş Çabakçor’un başarılı performansı ile eşsiz Boğaz manzarasının tadını çıkardı. Bodrum Yarımadası’nın en eşsiz koylarından Cennet Koyu’ndaki Mandarin Oriental Bodrum’dan sonra Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ikinci oteli olan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’ da yer alan Novikov Restaurant & Bar, misafirlerine benzersiz deneyimler sunuyor.

Ahu-Süleyman Orakçıoğlu Vedat-Seda Alaton Nazlı-Kaan Sert

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler İstanbul'da lezzet ve eğlence buluştu!

Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi olan Novikov Restaurant, İstanbul Boğazı’na karşı şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Moda Milano'da moda rüzgarı...

Dünyaca ünlü giyim markası, Kadın İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonunu Milano'da gerçekleşen muhteşem bir show ile moda dünyasına tanıttı.

Güncel "İyi ki doğdun Cembo'm"

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Cem Boyner'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Güncel Sonbahar-düğün hareketliliği...

HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu; davetler, açılışlar, kültür ve sanat etkinlikleri ile geçen yaz aylarından sonra sonbaharda tatlı bir telaş içerisinine girerek nikah masasına oturan cemiyet hayatının ünlü çiftlerini ve ekim ayında gerçekleşek olan önemli etkinlikleri sizler için yazdı...

Mekanlar Anadolu Yakası’nın en yenisi

Anadolu Yakası’nın en yenisi
Davetler Artkolik'te "Metamorfoz/Metamorphosis” sergisi

Artkolik, Nazlı Keçili’nin sanat danışmanlığını üstlendiği ve genç sanatçıların üretimlerinden oluşan “Metamorfoz/Metamorphosis” adlı karma sergi ile sanatseverlere kapılarını açtı.

Jet Set Rihanna'dan yeni koleksiyon!

Rihanna, değeri 1 milyar dolara ulaşan iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı.
Güncel Toplusoy, 'Paris' caddelerinde...

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy, Fransa seyahatinden kareler paylaştı.
Davetler Galata'da özel davet!

İş insanı Mustafa ve Beste Yurttaş'ın kızı Begüm Güneş, dünya tarihindeki önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Galata’daki yeni otelini cemiyet hayatının ünlü simalarının katıldığı bir davetle açtı.

Magazin Hattı Aşıklar'ın bebek sevinci

İş insanı Murat Aşık ve eşi Gökçen Paprika Aşık'ın ikizleri Boğaç ve Bella dünyaya gözlerini açtı.
Güncel Dostlardan sürpriz kutlama!

Alpin Albayrak ve İpek Ayaydın Abdik, yakın arkadaşları Nazlı Çarmıklı'nın doğum gününü kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.