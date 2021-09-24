İstanbul'da lezzet ve eğlence buluştu!

Büyüleyici İstanbul Boğazı’nın Avrupa kıyısında yer alan, muhteşem Boğaz manzarasına ve 200 metrelik Boğaz cephesine sahip Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul, resort atmosferinde şehrin en özel ve en lüks gastronomi merkezi olarak kapılarını açtı. Modern Asya ve İtalyan mutfaklarının uluslararası temsilcisi Novikov Restaurant & Bar, tecrübeli restoran işletmecileri Arkadiy Novikov (Novikov Group) ve Anton Pinskiy’nin (Pinskiy & Co) önderliğinde, Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un nefes kesici atmosferinde dünyanın dört bir yanından seçkin misafirlerini ağırlamaya başladı! Düzenlenen özel açılış davetine, aralarında Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Vedat-Seda Alaton, Nida-Arda Bozkurt, Nazlı-Kaan Sert gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda seçkin konuk katılım sağladı. Restoranın özgün lezzetleri ve yaratıcı kokteyllerinin eşlik ettiği gecede, konuklar canlı müziğin ardından DJ Doğuş Çabakçor’un başarılı performansı ile eşsiz Boğaz manzarasının tadını çıkardı. Bodrum Yarımadası’nın en eşsiz koylarından Cennet Koyu’ndaki Mandarin Oriental Bodrum’dan sonra Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ikinci oteli olan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’ da yer alan Novikov Restaurant & Bar, misafirlerine benzersiz deneyimler sunuyor.