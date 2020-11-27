Güzelleştiren lansman

Türkiye’nin en büyük kozmetik markası, yeni saç bakım ürününü Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen görkemli bir davetle gerçekleştirdi.

Bourz Content & Communications kurucusu Bengü Arslan organizasyonuyla Türkiye’nin en büyük kozmetik firmalarından olan kozmetik markası, yeni saç bakım ürünü Salkom Gold 24k’yı Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen görkemli bir davetle gerçekleştirdi. Güzelliğine önem veren herkesi, güvenilir, etkili ve faydası gözle görülür ürünlerle tanıştırmayı ilke edinen firma “Bir Tutam Sağlık ve Güzellik” mottosu ile gerçek sağlıklı güzelliği ve güzelliğin geleceğini araştırıyor. Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Genç ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Etkinlikte satılan ürünlerinin gelirinin yüzde 10’u SMA hastası Muhammed Ali Rıza’nın tedavi masrafları için Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Genç tarafından kampanyaya bağışlanıyor.

Hakan YAĞCI