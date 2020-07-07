İpek Durkal
İpek Durkal
07 Temmuz 2020 Salı

Bodrum'da kazıklanma mevzusu
05 Kasım 2019 Salı

Kızlar, koca parası yemek çok keyifli...
02 Temmuz 2019 Salı

Her popülerim diyene elinde tuzlukla koşma
20 Haziran 2019 Perşembe

Buddha Bar Bodrum'da açıldı
17 Haziran 2019 Pazartesi

Mehmet Ali Erbil lüks içinde yaşayacak

17 Mayıs 2019 Cuma

Havalimanına selam çakmak böyle olur
06 Mayıs 2019 Pazartesi

İki mantıklı soru
17 Nisan 2019 Çarşamba

Anonsçu teyze İstanbul'a da gel
09 Nisan 2019 Salı

Bu kadın bu adamda ne buluyor Allah aşkına!
25 Mart 2019 Pazartesi

LÖSEV’den sert yanıt: Bağışınızı kabul etmiyoruz!
11 Mart 2019 Pazartesi

Beren konsere gitti mi?
23 Şubat 2019 Cumartesi

İçimdeki çocuk harikalar diyarında
29 Ocak 2019 Salı

Bu ne şimdi?
22 Ocak 2019 Salı

Böyle fantastik sergi görülmedi
01 Ocak 2019 Salı

Mars’tan mı geldiniz?

24 Aralık 2018 Pazartesi

Ayrılıkta en büyük hasar çocukların
19 Aralık 2018 Çarşamba

Bu ilk vukuatı değil ki
30 Kasım 2018 Cuma

Ne kadar gülersen o kadar mutlusun

19 Kasım 2018 Pazartesi

Sıkıysa bu soruları şirkette sor
12 Kasım 2018 Pazartesi

O uçakta ben de vardım