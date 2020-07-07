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Güncel
Davetler
Caddeler
Haftanın Şıkları
Moda
Tatil
Söyleşi
Jet Set
Magazin Hattı
Yazarlar
Galeri
Video
İpek Durkal
07 Temmuz 2020 Salı
Bodrum'da kazıklanma mevzusu
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05 Kasım 2019 Salı
Kızlar, koca parası yemek çok keyifli...
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02 Temmuz 2019 Salı
Her popülerim diyene elinde tuzlukla koşma
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20 Haziran 2019 Perşembe
Buddha Bar Bodrum'da açıldı
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17 Haziran 2019 Pazartesi
Mehmet Ali Erbil lüks içinde yaşayacak
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17 Mayıs 2019 Cuma
Havalimanına selam çakmak böyle olur
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06 Mayıs 2019 Pazartesi
İki mantıklı soru
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17 Nisan 2019 Çarşamba
Anonsçu teyze İstanbul'a da gel
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09 Nisan 2019 Salı
Bu kadın bu adamda ne buluyor Allah aşkına!
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25 Mart 2019 Pazartesi
LÖSEV’den sert yanıt: Bağışınızı kabul etmiyoruz!
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11 Mart 2019 Pazartesi
Beren konsere gitti mi?
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23 Şubat 2019 Cumartesi
İçimdeki çocuk harikalar diyarında
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29 Ocak 2019 Salı
Bu ne şimdi?
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22 Ocak 2019 Salı
Böyle fantastik sergi görülmedi
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01 Ocak 2019 Salı
Mars’tan mı geldiniz?
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24 Aralık 2018 Pazartesi
Ayrılıkta en büyük hasar çocukların
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19 Aralık 2018 Çarşamba
Bu ilk vukuatı değil ki
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30 Kasım 2018 Cuma
Ne kadar gülersen o kadar mutlusun
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19 Kasım 2018 Pazartesi
Sıkıysa bu soruları şirkette sor
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12 Kasım 2018 Pazartesi
O uçakta ben de vardım
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