İstanbul'da spor ve şıklık bir arada
Sportif zarafeti lüks tasarımlarla buluşturan dünyaca ünlü Alman moda markası Alp dağlarından ilham alan sofistike dünyasını İstanbul'da düzenlediği özel bir davetle moda ve cemiyet hayatının seçkin isimleriyle buluşturdu.
Sportif zarafeti lüks tasarımlarla buluşturan dünyaca ünlü Alman moda markası BOGNER, Alp dağlarından ilham alan sofistike dünyasını İstanbul’da düzenlediği özel bir davetle moda ve cemiyet hayatının seçkin isimleriyle buluşturdu. BOGNER Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen özel davet, Bige Önal, Buse Terim,Burcu Şendir, Katre Turan, Pınar Haciraifoğlu Kohen, Arzu Kunt, Eda – Sarp Evliyagil, Diğdem Şentürk Üstünkaya, Beliz Kars, Damla Kalaycık ve Naz Şahin gibi moda ve cemiyet hayatının sevilen isimlerini bir araya getirdi. Şık atmosferi ve keyifli sohbetleriyle dikkat çeken davette, konuklar BOGNER’ın Alp yaşamından ilham alan dünyasını yakından keşfetme fırsatı buldu. 1932 yılında Münih’te Willy Bogner Sr. tarafından temelleri atılan marka, kayak sporuna duyulan tutkuyu moda dünyasına taşıyan öncü markalardan biri olarak doksan yılı aşkın süredir sportif lüksün sınırlarını tanımlıyor. Kayak pistlerinden şehir yaşamına uzanan koleksiyonlarıyla BOGNER, hareket özgürlüğünü rafine detaylarla birleştirerek kendine özgü stil anlayışını ortaya koyuyor.