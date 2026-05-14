Özel tanıtım...

Anadolu'nun kadim topraklarından ilham alarak Türk gülünü tüm dünyaya taşıyan kozmetik markası ilk parfümünü özel bir lansman ile tanıttı. Etiler'de bulunan Ruzy Gallery'de iki ayrı oturum şeklinde düzenlenen lansmanda, gülsha CEO'su Gülşah Gürkan davetlilerle yakından ilgilenerek markanın ilk parfümünün ilham dünyasını paylaştı. Etkinliğe Şebnem Çapa, Ayşe Yağcı, Dilara Koçak gibi cemiyet ve sanat dünyasından isimler katıldı. Davetliler, pembe tonların, gül detaylarının ve markanın zarif dünyasını yansıtan özel dekorasyonun öne çıktığı lansmanda, 'ROSE, I AM'in duyusal yolculuğunu deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte parfümün ilham veren hikâyesi; görsel enstalasyonlar, özel sunumlar ve gülün romantik atmosferini yansıtan detaylarla buluştu.