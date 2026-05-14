İstanbul Jazz sahnesi...

Morcheeba, Burhan Öçal & The Trakya All Stars, Avery Sunshine, ÜÇ feat. Erik Truffaz, Kaan Arslan Co. ve Gabriels DJ Set, 6 – 7 Haziran tarihlerinde Galataport Jazz sahnesinde...

Giriş: 14 Mayıs 2026 Perşembe 11:22 Güncelleme: 14 Mayıs 2026 Perşembe 11:22
İstanbul’un denizle iç içe gastronomi, alışveriş, kültür ve sanat mahallesi Galataport İstanbul, bu yıl 6 – 7 Haziran tarihleri arasında Galataport Jazz’ın üçüncü edisyonunu düzenliyor. Boğazın kıyısında çok katmanlı müzik seçkisiyle Galataport Jazz’ın üçüncü edisyonu, Volkswagen’in ana sponsorluğunda herkese açık ve tamamen ücretsiz şekilde dinleyicilerle buluşacak. Karaköy’deki bu eşsiz bölgeyi şehrin günlük hayatına tekrardan kazandırmayı, yaşayan bir kültür-sanat ve deneyim mahallesi oluşturmayı, kapsayıcı ve erişilebilir olmayı hedeflediklerinin dile getiren Galataport İstanbul Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, geçtiğimiz 4,5 yılda konserden sergiye, çocuk buluşmalarından spor aktivitelerine yüzlerce etkinlikte milyonlarca katılımcı ile bu hedefe ulaştıklarını belirtti. Mehmet Bali, şunları aktardı: “Galataport Jazz, tam olarak İstanbul’un kültürel hafızasıyla ilişki kuran, sosyal yaşamına katkıda bulunan bir deneyim sunuyor. Boğazın kıyısında, farklı zevkleri olan, farklı kuşakları, Türk ve pek çok ülkeden misafirin, hatta gemi yolcularının kamara balkonlarından katıldığı bir şehir buluşması olarak öne çıkıyor. Bu nedenle kamusal alanda sanata yatırım yaptığımız tüm etkinliklerimiz gibi Galataport Jazz’ın da ilk günden beri erişilebilir, herkese açık ve ücretsiz olması bizim ilk önceliğimiz. Bu yıl Galataport Jazz’ın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki bir etkinliğin sürdürülebilir hale gelmesi, kendi kitlesini oluşturmaya başlaması, onun artık İstanbul’un kültür-sanat yaşamında kalıcı bir yer edinmeye başladığını gösteriyor. Her yıl gelişen ve güçlenen programımızda bu sene de uluslararası ölçekte önemli sanatçıların yanı sıra Türkiye’den değerli müzisyenleri de aynı sahnede buluşturacağız.”

