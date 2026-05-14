Yeni yaşa dostlarla 'Merhaba'

Bahar Şer, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına karşı gerçekleşen anlamlı buluşmada, dostluk ve neşe ön plandaydı. Şer'in yakın dostu Beyza Uyanoğlu duygularını; "İyi ki varsın Bahom. Tam 17 yıllık dostluğumuzda biriktirdiğimiz tüm güzel anılar için çok şükür. Nice mutlu, huzurlu, sağlık dolu yaşlara... Seni seviyorum." sözleriyle dile getirdi. Çiçeklerle süslenmiş şık bir masada bir araya gelen yakın dostlara, Feryal Gülman ve Banu Aksoy da eşlik etti. Bahar Şer için hazırlanan, üzerinde ismi yazılı ve güllerle bezeli özel tasarım pasta, davetin en dikkat çekici detaylarından biri oldu.