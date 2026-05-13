Magazin Hattı

Moda ve sanatın buluştuğu şık davet

Neşe Aykut, giyim sektöründeki 11 yıllık deneyimini kurucusu olduğu markasıyla taçlandırmaya devam ediyor.

Giriş: 13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:03 Güncelleme: 13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:03
Moda ve sanatın buluştuğu şık davet

Ankara cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinden biri olan Neşe Aykut, giyim sektöründeki 11 yıllık


deneyimini kurucusu olduğu Gai Marque markasıyla taçlandırmaya devam ediyor. Başarılı girişimci,


geçtiğimiz gün Ankara’daki mağazasında gerçekleştirdiği özel davetle seçkin davetlileri bir araya


getirdi. Şehrin önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği davette, tasarımların zarif ve modern çizgisi büyük beğeni toplarken, Neşe Aykut misafirleriyle yakından ilgilenerek ev sahipliğinde de fark yarattı. Stil ve estetiğin buluştuğu davette, moda tutkunları markanın yeni parçalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Davetin dikkat çeken bir diğer detayı ise sanatın moda ile buluşması oldu. Sanatçı Şahin Demir ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında “Collaborating” boya tabloları davetlilerin beğenisine


sunulurken, özgün eserler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Neşe Aykut

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Kızlarını sahnede izlediler

Derin Mermerci, ikiz kızları Lal ve Mila’nın okulda sahnelediği "Annie" müzikalini izlemek için eski eşi Cem Aydın ile bir araya geldi.
Güncel 1. yıla romantik kutlama

Bir yıldır mutlu bir beraberlik sürdüren Allan Hakko ve Pelin Uluksar çifti, yıl dönümlerine özel olarak İtalya tatilinden stadyum heyecanına kadar en özel anlarını takipçileriyle paylaştı.
Magazin Hattı Moda ve sanatın buluştuğu şık davet

Neşe Aykut, giyim sektöründeki 11 yıllık deneyimini kurucusu olduğu markasıyla taçlandırmaya devam ediyor.
Jet Set Moda rüzgarı Cannes’da esiyor

79. Cannes Film Festivali’nde Demi Moore ve Heidi Klum gibi dünya yıldızları, Haute Couture tasarımlarıyla kırmızı halıyı adeta podyuma çevirdi.
Magazin Hattı Gastronomi dünyası etkinlikte buluştu

Uluslararası üreticileri, sektör profesyonelleri ve gastronomi dünyasının önemli isimleri TORTU2 sergisiyle şarap, sanat ve sürdürülebilirliği aynı çatı altında buluştu.
Magazin Hattı Gaziantep'te müze açılışı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Süzer Ailesi iş birliğinde restorasyonu ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.
Güncel Belçika Kraliçesi ve Koç Ailesi İstanbul'da buluştu

Belçika Kraliçesi ile Koç Ailesi İstanbul’da bir araya geldi. Rahmi Koç, Caroline Koç ve Ali Koç ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Kraliçe, "İşler kişisel bağlantılarla başlar" diyerek sağlam dostlukların ve somut projelerin mesajını verdi.
Magazin Hattı İş insanları öğle yemeğinde...

İş dünyasının tanınmış isimleri, Ahmet Eler’in ev sahipliğinde gerçekleşen öğle yemeğinde buluştu.

Davetler ÇABA Derneği iyilik için bir arada

Baharın enerjisini iyilik ve dayanışmayla buluşturan 16. ÇABA Festivali ünlü isimlerinde katılımıyla gerçekleşti.
Güncel İş dünyasında kadın gücü

Konya İş Kadınları Derneği, iş dünyasının ilham veren isimlerinden Leyla Alaton’u ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Güncel Los Angeles’ta görkemli lansman

İş insanı Nevbahar Koç, heyecanla beklenen yeni parfüm markasının lansmanını Los Angeles’ta gerçekleştirdi. Sanat ve moda dünyasının global yıldızlarını bir araya getiren davet, görkemli anlara sahne oldu.
Güncel Hem şık hem formda...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai'de çektirdiği fotoğraf kareleriyle büyüledi. Her daim şıklığı ve disiplinli yaşam tarzıyla tanınan Demirağ, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.