Moda ve sanatın buluştuğu şık davet

Ankara cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinden biri olan Neşe Aykut, giyim sektöründeki 11 yıllık

deneyimini kurucusu olduğu Gai Marque markasıyla taçlandırmaya devam ediyor. Başarılı girişimci,

geçtiğimiz gün Ankara’daki mağazasında gerçekleştirdiği özel davetle seçkin davetlileri bir araya

getirdi. Şehrin önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği davette, tasarımların zarif ve modern çizgisi büyük beğeni toplarken, Neşe Aykut misafirleriyle yakından ilgilenerek ev sahipliğinde de fark yarattı. Stil ve estetiğin buluştuğu davette, moda tutkunları markanın yeni parçalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Davetin dikkat çeken bir diğer detayı ise sanatın moda ile buluşması oldu. Sanatçı Şahin Demir ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında “Collaborating” boya tabloları davetlilerin beğenisine

sunulurken, özgün eserler kısa sürede yoğun ilgi gördü.