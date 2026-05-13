Gastronomi dünyası etkinlikte buluştu

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleşen Kavaklıdere Grand Tasting, şarap dünyasının önde gelen üreticilerini, sektör profesyonellerini ve gastronomi dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Geniş portföyüyle uluslararası üreticileri buluşturan etkinlik, aynı zamanda âtıl fıçıların “upcycling” yaklaşımıyla yeniden hayat bulduğu TORTU2 sergisiyle şarap, sanat ve sürdürülebilirlik ekseninde dikkat çekici bir buluşmaya dönüştü. Yalnızca sektör profesyonellerine yönelik düzenlenen etkinlikte, Kavaklıdere Şarapları’nın kendi üretimi olan geniş portföyünün tamamı tadıma sunulurken; markanın özenle oluşturduğu ithal şarap koleksiyonundan seçkiler de ziyaretçilerle buluştu. Türkiye’ye gelen uluslararası üretici ve marka temsilcileriyle birebir temas kurma fırsatı bulan katılımcılar, farklı terroir’leri ve üretim anlayışlarını aynı çatı altında deneyimleme olanağı yakaladı.