Kızlarını sahnede izlediler

Derin Mermerci, ikiz kızları Lal ve Mila’nın okulda sahnelediği "Annie" müzikalini izlemek için eski eşi Cem Aydın ile bir araya geldi.

Giriş: 13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:37 Güncelleme: 13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:37
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyük beğeni topladı. Mermerci, ikiz kızları Lal ve Mila’nın okul etkinliği için eski eşi Cem Aydın ile bir araya gelerek örnek bir ebeveynlik sergiledi. Çocuklarının sergilediği "Annie" müzikalini izlemeye giden Mermerci, yaşadığı duygusal anları takipçileriyle paylaştı. Müzikal sonrası ellerinde çiçeklerle poz veren kızları ve eski eşi Cem Aydın ile yan yana görülen Mermerci, paylaşımına şu notu düştü: "Annie... haha 30 sene öncesine gittim, bize harika bir müzikal izlettiniz, çok teşekkür ederiz". Etkinlik öncesi heyecanını paylaşan Mermerci, denim kombiniyle dikkat çekti. Okul bahçesinde beklerken çekilen fotoğrafına "Böyle de bekleriz okul kapılarında" notunu ekleyerek takipçilerini gülümsetti. 2019 yılında yollarını ayıran Mermerci ve Aydın çiftinin, kızlarının mutluluğu için her fırsatta bir araya gelmesi takdirle karşılanmaya devam ediyor.

derin mermerci Lal ve Mila annie Cem Aydın

