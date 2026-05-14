Pervin Ersoy, Londra’da akademik bir yolculuğa çıktı. Regent’s University London’da yoğun bir eğitim programına katılan Ersoy, kütüphane çalışmalarından stratejik derslere kadar tüm gününü okulda geçirerek öğrencilik heyecanını yeniden yaşıyor.

Giriş: 14 Mayıs 2026 Perşembe 09:52 Güncelleme: 14 Mayıs 2026 Perşembe 09:53
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, son paylaşımlarıyla Londra’da yoğun bir eğitim sürecine girdiğini takipçilerine duyurdu. Regent’s University London'da derslere katılan Ersoy, akademik disiplini ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Eğitim hayatına hızlı bir dönüş yapan Ersoy, ders aralarındaki vaktini verimli değerlendirmeyi ihmal etmiyor. Paylaştığı bir karede kütüphane ortamını göstererek, "Derse girmeden önce kısa bir kütüphane çalışması vardı" notunu düştü. Akademik ciddiyetini koruyan Ersoy, dersler başlamadan önce kendine sakin bir köşe bularak geçmiş konuları tekrar ettiğini de belirtti. Ersoy'un paylaşımlarında eğitimin içeriğine dair ipuçları da yer aldı. Bir sınıfta, üzerinde lüks moda devlerinden küresel markalara kadar uzanan stratejik bir şemanın bulunduğu tahtayı paylaşan Ersoy, günün temposunu "Sabahtan akşama full eğitimle geçen bir günün ardından..." sözleriyle özetledi. Yoğun geçen eğitim günlerinin ardından okuldan ayrılırken Londra’nın meşhur havasına da değinen Pervin Ersoy, yarım saat arayla değişen hava durumuna şaşkınlığını gizlemedi. Okul tabelasının önünde verdiği gülümseyen pozuyla, "Yarım saat önce dolu yağıyordu, şimdi güneş açtı..." diyerek gününü noktaladı.

Londra'da öğrencilik yıllarına döndü

