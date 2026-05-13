1. yıla romantik kutlama

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Allan Hakko ile güzel oyuncu Pelin Uluksar, birlikteliklerinin birinci yılını sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak ama bir o kadar da mutlu bir beraberlik sürdüren çift, aşklarını ilan ettikleri karelerle takipçilerinden tam not aldı. Paylaşımlarda çiftin bir yıl boyunca birlikte çıktıkları tatillerden, stadyum heyecanına ve baş başa yedikleri akşam yemeklerine kadar pek çok özel an yer aldı. Allan Hakko, şık bir akşam yemeğinden paylaştığı fotoğrafa "Seninle bir yıl..." notunu düşerek kalp emojisi ekledi. Pelin Uluksar ise kolaj şeklinde hazırladığı eğlenceli anların altına, "Bir yıl. Hâlâ en sevdiğim yer senin yanın" diyerek sevgilisine olan aşkını dile getirdi. Çiftin kutlama paylaşımlarında; İtalya’nın dar sokaklarında el ele yürüdükleri romantik anlar, Beşiktaş maçında verdikleri enerjik pozlar ve pizza yerken çekilen samimi kareler dikkat çekti.