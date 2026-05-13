Moda rüzgarı Cannes’da esiyor

79. Cannes Film Festivali, sadece sinemanın kalbinin attığı bir merkez değil, aynı zamanda moda dünyasının zirvesi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fransız Rivierası’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen gala gecesi, dünya yıldızlarının şıklık yarışına sahne olurken, Haute Couture tasarımlar festivalin görsel hafızasına kazındı.

İşte bu yılın en çok konuşulan görünümleri ve kırmızı halıya damga vuran isimler:

Moda ikonları arasındaki yerini koruyan Demi Moore ise Jacquemus tasarımıyla fark yarattı. Moore’un vücut hatlarını ustalıkla vurgulayan ve mimari detaylarla süslenmiş kıyafeti, "minimalist ihtişamın" en iyi örneklerinden biri olarak gösterildi. Podyumların kraliçesi Heidi Klum ise Elie Saab tercihiyle dramatik bir giriş yaptı. Klum’un devasa kuyruğu ve ince işçilikli detaylara sahip kıyafeti, festivalin "glamour" ruhunu iliklerine kadar hissettirdi. Bu yılki tercihler, modanın sadece bir giysi değil, bir ifade biçimi olduğunu gösterdi. Tül detaylar, metalik yansımalar ve devasa fiyonklar 79. Cannes Film Festivali'nin anahtar kelimeleri oldu. Eleştirmenlere göre bu yılki kırmızı halı, son yılların en yaratıcı ve görkemli şovlarından biri olarak tarihe geçti. Kapanış törenine kadar devam edecek olan bu görsel şölen, sinemanın büyüsünü podyumun ihtişamıyla birleştirmeye devam ediyor.