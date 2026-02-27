Mermer'den iftar yemeği...

Mimar Merve Mermer, Ramazan ayının manevi iklimini dev bir organizasyonla taçlandırdı. Mermer, 2 yaşındaki oğlu Aslan adına İlim Yayma Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) kampüsünde yaklaşık 900 kişiyi ağırladığı bir iftar yemeği düzenledi. İlim Yayma Vakfı’nın desteğiyle organize edilen akşamda, iftar menüsü titizlikle hazırlandı. Ezanın okunmasıyla birlikte açılan oruçların ardından, üniversite öğrencileriyle samimi diyaloglar kuran Merve Mermer, gençlerin eğitim hayatlarına destek vermiş oldu.