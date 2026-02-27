Mermer'den iftar yemeği...

Güncel

Paris Moda Haftası'nda sanat ve moda...

Paris Moda Haftası’nın en özel durağı olan Grand Dîner du Louvre, moda endüstrisinin sanatı koruma gücünü tescilledi. Tarihi dokuyla modern vizyonu birleştiren defile, müze mirasının yarınlara taşınması için atılan en şık adım oldu.