Açılışta buluştular

Küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İGA İstanbul Havalimanı ve özel havacılık sektörünün küresel devi JETEX ortaklığında hayata geçirilen JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali, seçkin davetlilerin katıldığı resepsiyonla tanıtıldı. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ile JETEX Kurucusu ve CEO’su Adel Mardini’nin katıldığı gecede; Arzu Sabancı, Hakan Sabancı, Nihat Özdemir, Hediye Güral Gür'ün aralarında bulunduğu davetliler, Genel Havacılık Terminali’nin ayrıcalıklı hizmetlerini deneyimleme fırsatı buldular. Türk misafirperverliği ile uluslararası standartları, kusursuz hizmet anlayışıyla buluşturan JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali, seçkin hizmet sunumu ve özel alanlarıyla havalimanı deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Terminal; uluslararası özel ve tarifeli uçuş yolcularını aynı çatı altında buluşturan, ‘Dünyadaki İlk Entegre C-VIP (Genel Havacılık Terminali)’ konseptlerinden biri olarak konumlanıyor.

