Mustafa V. Koç anısına sahaya indiler

İstanbul Golf Kulübü’nün unutulmaz başkanı Mustafa V. Koç’un anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen geleneksel MVK Golf Turnuvası, bu yıl 11. kez gerçekleşti. Hafta sonu boyunca MVK Golf Sahası’nda gerçekleşen organizasyon; minik, junior ve yetişkin kategorilerinde 100’den fazla golfçünün kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvanın en dikkat çeken performansı, sahayı +7 skorla tamamlayarak şampiyonluk kupasına uzanan Atilla Aksoy’dan geldi. Üç gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni ise renkli anlara ev sahipliği yaptı. Dereceye giren sporculara ödüllerini ve kupalarını bizzat Caroline Koç takdim etti. Merhum Mustafa V. Koç’un spora ve golfe olan tutkusunu bir kez daha tazeleyen turnuva, hem sportif başarıları hem de törendeki sıcak atmosferiyle bu yıl da büyük ilgi gördü.