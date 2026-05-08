Yeni koleksiyona davet...

Misela ve Esma Dereboy, ortak estetik anlayışlarını buluşturan özel koleksiyonlarını, Misela House No.7 Akaretler mağazasında gerçekleşen özel bir davetle tanıttı. Misela kurucusu ve Kreatif Direktörü Serra Türker Bayır ve Esma Dereboy’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik; moda, tasarım, cemiyet ve basın dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Arzu Sabancı, Melissa Faber-Castell gibi davetlilerin katılım gösterdiği lansmanda misafirler, koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulurken; desen ve porselenin rafine birlikteliğini yansıtan özel sofra yerleşimleri eşliğinde markaların yaratıcı dünyasını deneyimledi. Baharın ilham veren enerjisinden yola çıkılarak kurgulanan sofralar, davetin en dikkat çeken detayları arasında yer aldı.