Sarayda sanat buluşması

Kültürler arasında sanat ve gastronomi aracılığıyla kalıcı bağlar kurmak amacıyla kurulan Cultura Collective tarafından Viyana'da düzenlenen görkemli gecede Türkiye ve Azerbaycan'dan sanatçılar, Avusturyalı sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 07 Mayıs 2026 Perşembe 14:35 Güncelleme: 07 Mayıs 2026 Perşembe 14:54
Kültürler arasında sanat ve gastronomi aracılığıyla kalıcı bağlar kurmak amacıyla kurulan Cultura Collective tarafından Viyana’da düzenlenen görkemli gecede Türkiye ve Azerbaycan’dan sanatçılar, Avusturyalı sanatseverlerle buluştu. Türkiye’nin kültürel zenginliğini uluslararası platformlarda doğru ve nitelikli bir şekilde temsil etmek amacıyla Melec Çakmak, Monik İpekel ve Murat Aygen tarafından projelendirilen Cultura Collective, ilk etkinliğinde sanat, müzik ve gastronomiyi aynı çatı altında bir araya getirdi. Viyana’da, Palais Niederösterreich’te gerçekleştirilen geceye AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye'nin eski Viyana Büyükelçisi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, Viyana Eyalet Meclisi milletvekili ve Viyana'nın ünlü AVM'si Lugner City'nin yöneticisi Leo Lugner, Avusturya iş dünyasının tanınmış isimleri Gerald Gerstbauer, Michael Löwy, sanat dünyasından Barbara Niedetzky, Avusturya’nın önde gelen ailelerinden Gerete- Phillip Attensam ve Türkiye’den cemiyet dünyasının ünlü isimleri Feryal Gülman, Neşe Gönül, Jale Öztarhan, Semra Çelik, Yelda Erbel, Nilgün Çarmıklı, Birgül Vargı, Merih Turan, Alev Kaman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda seçkin davetli katıldı. Largus Capital Partners’in katkılarıyla düzenlenen ve sunuculuğunu Eser Akbaba’nın üstlendiği gecede Türkiye’den İsmail Acar, Azize Ceyhun ve Efe Işıldaksoy ile Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi’nin tabloları sanatseverle buluştu. Uluslararası alanda tanınan piyanist ve besteci Abuzar Manafzade de Türk, Azerbaycan ve Avusturya müziklerinden oluşan özel bir repertuvarla üç ülkenin müzikal mirasını aynı sahneye taşıdı. Manafzade, Mozart’tan Aşık Veysel’e, Sarı Gelin’den klasik Türk müziği eserlerine uzanan repertuvarıyla büyük beğeni topladı. Gastronomi bölümünde ise Gault Millau Şapka ödüllü Executive Chef Demir Babalı’nın Türk, Azerbaycan ve Avusturya mutfaklarından seçkin örneklerden oluşan geceye özel menüsü sunuldu. Şef Babalı, üç kültürün mutfaklarının kültürel kökenleri ve tarihsel gelişimlerini anlattığı gecede, gastronomi, yalnızca bir lezzet deneyimi olarak değil, aynı zamanda kültürel bir anlatım biçimi olarak ele alındı. Avusturya’nın önde gelen mimarlarından Marius Moser de etkinlikte, Palais Niederösterreich’ın tarihçesini, mimari katmanlarını ve Viyana’nın kültürel dokusu içindeki yerini aktardı.

Cultura Collective

Sarayda sanat buluşması

Kültürler arasında sanat ve gastronomi aracılığıyla kalıcı bağlar kurmak amacıyla kurulan Cultura Collective tarafından Viyana'da düzenlenen görkemli gecede Türkiye ve Azerbaycan'dan sanatçılar, Avusturyalı sanatseverlerle buluştu.
