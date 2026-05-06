Rotahane’den Ankara’da görkemli final

Pervin Ersoy’un Kurucusu Bilge Kuru’nun Kurucu Ortağı olduğu “Türkiye’yi Şehir Şehir Geziyoruz” mottosuyla 7 yıldır Anadolu’nun kültürel zenginliklerini keşfetmeyi sağlayan Rotahane projesi, hafızalarda yer edecek bir final yaptı. İç turizme dikkat çekmeyi ve Türkiye’nin eşsiz mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan proje, 81 ili kapsayan ilham verici yolculuğunu başkentte tamamladı. Rotahane’nin final durağı olan Ankara, tarih ve kültürle harmanlanan özel bir programla misafirlerini ağırladı. Katılımcılar, Anıtkabir, Hacı Bayram Camii ve İkinci Meclis Binası Müzesi gibi başkentin simge noktalarını ziyaret ederek geçmişten günümüze uzanan bir kültür yolculuğuna çıktı. Program, Anıtkabir ziyaretiyle anlamlı bir şekilde son buldu. Rotahane finali, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Öznur Yakın, Beyza Uyanoğlu bu özel finalde yer alan isimler arasındaydı. Günün sonunda gerçekleşen gala yemeği ve ödül töreni ise Rotahane’nin 7 yıllık yolculuğunu taçlandırdı. Samimi anların yaşandığı gece, hem projeye katkı sağlayan isimlerin onurlandırıldığı hem de unutulmaz anıların paylaşıldığı keyifli bir kapanışa sahne oldu.

Hakan YAĞCI