Jet Set

16 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı...

2010 Güney Afrika Dünya Kupası’na damga vuran ve turnuva tarihinin en ikonik şarkılarından biri kabul edilen "Waka Waka"dan tam 16 yıl sonra, Latin müziğinin kraliçesi Shakira yeniden sahneye çıkıyor.

Giriş: 08 Mayıs 2026 Cuma 10:30 Güncelleme: 08 Mayıs 2026 Cuma 10:30
2010 Güney Afrika Dünya Kupası’na damga vuran ve turnuva tarihinin en ikonik şarkılarından biri kabul edilen "Waka Waka"dan tam 16 yıl sonra, Latin müziğinin kraliçesi Shakira yeniden sahneye çıkıyor. Kolombiyalı yıldız, 2026 Dünya Kupası için hazırladığı yeni şarkısı "Dai Dai"nin ilk tanıtımını hayranlarıyla paylaştı. Dünya Kupası denilince akla gelen ilk isimlerden olan Shakira, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla futbolseverleri heyecanlandırdı. "Waka Waka"nın yarattığı küresel etkinin ardından, sanatçının turnuvaya geri dönüşü büyük bir merakla bekleniyordu. Shakira, 2006 (Hips Don't Lie) ve 2014 (La La La) yıllarında da kupa etkinliklerinde aktif rol almıştı ancak 2010'daki "Waka Waka" bir kült haline gelmişti. Yayınlanan kısa tanıtım videosunda, şarkının enerjik ritimleri ve Shakira’nın kendine has vokali dikkat çekiyor. "Dai Dai"nin, turnuvanın ruhunu yansıtan birleştirici bir marş olması hedefleniyor. Hayranlar, şarkının tam sürümünün ve klibinin ne zaman yayınlanacağını şimdiden sorgulamaya başladı.

16 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı...

