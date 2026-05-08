Boğaz'da alışveriş festivali...

Ünlü isimler Hawaii Tropical ile Boğaz’da buluştu. Aslı Özdemir organizasyonuyla gerçekleşen Brands and More’un düzenlediği Hawaii Tropical Alışveriş Şenliği, baharın enerjisini Boğaz’ın eşsiz atmosferiyle buluşturdu. Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da yapılan bu özel davet, TOÇEV yararına gerçekleştirilerek çocukların eğitimine katkı sağladı. Lexus ve Utopian’ın katkılarıyla, renkli ve enerjik atmosferiyle dikkat çeken etkinlikte, birçok farklı marka ürünlerini sergilerken davetliler hem alışverişin hem de keyifli anların tadını çıkardı. Günün en dikkat çeken bölümlerinden biri ise söyleşi odası oldu. Ayşe Tolga, Kadriye Olgar, Esra Ezmeci gibi alanında uzman ünlü isimler ilham veren sohbetleriyle misafirlerle buluştu. Etkinlikte sahne alan Tuğba Yurt, Banu Zorlu, Zeynep Mansur, Dj Burak Yeter ve Çağla, performanslarıyla davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Banu Zorlu, katkılarından dolayı bazı isimlere ödül plaketi takdim etti. Cemiyet, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinlik, hem eğlence hem de sosyal sorumluluğu bir araya getirerek hafızalarda yer eden bir bahar buluşması oldu. Etkinliğe katılan ünlüler arasında; Emel Ayaydın, Neslihan Sabancı, Ebru Uygun gibi ünlü isimler vardı.

Onur AYDIN