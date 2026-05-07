EPOS 7’den tarihi gala...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden EPOS 7 Derneği ve Arzu Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir belgesel gösteriminde bir araya geldi. Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan ve "Dünyanın en büyük mermer kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ni konu alan belgeselin prömiyeri, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gecenin ev sahiplerinden biri olan Arzu Sabancı, kürsüde yaptığı konuşmada kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Şıklığıyla göz kamaştıran Sabancı, Stratonikeia’nın tarihsel derinliğine vurgu yaparak, bu tür projelerin gelecek nesillere aktarılmasındaki değerini belirtti. Yönetmenliğini Prof. Dr. Sedat Benek’in üstlendiği belgesel, Stratonikeia’nın Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan kesintisiz yerleşim tarihini büyüleyici bir görsellikle sunuyor. Belgeselin afişinde yer alan dönem kostümlü figürler ve antik kentin atmosferi, davetlilerden tam not aldı. Gala gecesine cemiyet hayatının tanınmış simaları yoğun ilgi gösterdi. Davetliler arasında yer alan isimler, gösterim sonrası düzenlenen kokteylde bir araya gelerek projenin başarısını kutladı. Sosyal medyada paylaşılan karelerde, EPOS 7 Derneği üyelerinin ve projeye destek veren isimlerin gururu gözlerden kaçmadı.