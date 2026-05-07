10. yıla özel davet...

Cemiyet ve iş dünyasının sevilen isimlerinden Aslı Gümüşel'in kurucusu olduğu yenilikçi kişisel bakım ve güzellik markası Ashley Joy, Türkiye'de başlayıp dünyaya yayılan 10 yıllık başarı hikayesini ve yenilenen ambalajlarıyla yaşadığı modern dönüşümü özel bir davetle kutladı. Blend'in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen piknik konseptli davet boyunca konuklarına keyifli anlar yaşatan Ashley Joy, sürdürülebilir güzellik anlayışını ve yenilenen modern kimliğiyle büyümesini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğadan aldığı ilhamla kendini hem Türkiye'de hem de uluslararası güzellik sahnesinin merkezine güçlü bir şekilde yerleştiren, yenilikçi kişisel bakım ve güzellik markası Ashley Joy, 10. yılını ve heyecanla beklenen ambalaj yeniliklerini, düzenlenen şık bir piknik davetiyle kutladı. Markanın kurucusu Aslı Gümüşel'in ev sahipliğinde, İstanbul Boğazı'nın manzarasına karşı gerçekleşen bu özel davete; iş dünyasından, cemiyet yaşamından Derin Mermerci ve Arzu Sabancı gibi pek çok tanıdık sima katıldı.