Davetler

10. yıla özel davet...

Aslı Gümüşel'in kurucusu olduğu yenilikçi kişisel bakım ve güzellik markası, Türkiye'de başlayıp dünyaya yayılan 10 yıllık başarı hikayesini özel bir davetle kutladı.

Giriş: 07 Mayıs 2026 Perşembe 15:53 Güncelleme: 07 Mayıs 2026 Perşembe 15:53
10. yıla özel davet...

Cemiyet ve iş dünyasının sevilen isimlerinden Aslı Gümüşel'in kurucusu olduğu yenilikçi kişisel bakım ve güzellik markası Ashley Joy, Türkiye'de başlayıp dünyaya yayılan 10 yıllık başarı hikayesini ve yenilenen ambalajlarıyla yaşadığı modern dönüşümü özel bir davetle kutladı. Blend'in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen piknik konseptli davet boyunca konuklarına keyifli anlar yaşatan Ashley Joy, sürdürülebilir güzellik anlayışını ve yenilenen modern kimliğiyle büyümesini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğadan aldığı ilhamla kendini hem Türkiye'de hem de uluslararası güzellik sahnesinin merkezine güçlü bir şekilde yerleştiren, yenilikçi kişisel bakım ve güzellik markası Ashley Joy, 10. yılını ve heyecanla beklenen ambalaj yeniliklerini, düzenlenen şık bir piknik davetiyle kutladı. Markanın kurucusu Aslı Gümüşel'in ev sahipliğinde, İstanbul Boğazı'nın manzarasına karşı gerçekleşen bu özel davete; iş dünyasından, cemiyet yaşamından Derin Mermerci ve Arzu Sabancı gibi pek çok tanıdık sima katıldı.

Aslı Gümüşel türkiye Başarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 10. yıla özel davet...

Aslı Gümüşel'in kurucusu olduğu yenilikçi kişisel bakım ve güzellik markası, Türkiye'de başlayıp dünyaya yayılan 10 yıllık başarı hikayesini özel bir davetle kutladı.

Güncel Mustafa V. Koç anısına sahaya indiler

İstanbul Golf Kulübü’nün unutulmaz başkanı Mustafa V. Koç’un anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen geleneksel MVK Golf Turnuvası, bu yıl 11. kez yeşil sahalarda hayat buldu.

Güncel Ergene'den lüks şıklık

Cemiyet hayatının en stil sahibi isimlerinden biri olan Yasemin Ergene, sosyal medya hesabında lüks aracıyla objektif karşısına geçerek "çabasız şıklık" dersi verdi.
Güncel EPOS 7’den tarihi gala...

Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden EPOS 7 Derneği, dernek başkanı Arzu Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirdi.

Magazin Hattı Sarayda sanat buluşması

Kültürler arasında sanat ve gastronomi aracılığıyla kalıcı bağlar kurmak amacıyla kurulan Cultura Collective tarafından Viyana’da düzenlenen görkemli gecede Türkiye ve Azerbaycan’dan sanatçılar, Avusturyalı sanatseverlerle buluştu.
Güncel Açılışta buluştular

İstanbul Havalimanı’nda hizmet verecek Genel Havacılık Terminali açılış resepsiyonu; iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri buluşturdu.
Davetler Rotahane’den Ankara’da görkemli final

Pervin Ersoy’un Kurucusu Bilge Kuru’nun Kurucu Ortağı olduğu “Türkiye’yi Şehir Şehir Geziyoruz” mottosuyla 7 yıldır Anadolu’nun kültürel zenginliklerini keşfetmeyi sağlayan Rotahane projesi, hafızalarda yer edecek bir final yaptı.
Güncel Sabancı çiftinin Oxford rekabeti...

Oxford’un tarihi atmosferinde tatil yapan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, trap atışlarında kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen yarışta Hacı Sabancı’yı geride bırakan Nazlı Sabancı, poligonun galibi oldu.
Güncel Tokyo'da sanat turu...

Alara Koçibey, Japon sanatçı Hajime Sorayama’nın Tokyo’daki büyüleyici sergisini kızıyla birlikte ziyaret etti.
Jet Set Sharon Stone yıllara meydan okudu

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla doğal güzelliğini ve özgüvenini bir kez daha gözler önüne serdi.
Güncel Koç’tan Yelken Kulübü'ne özel ziyaret

İstanbul Yelken Kulübü, iş dünyasının duayen ismi Rahmi Koç’u anlamlı bir sergide ağırladı. Koç, kulüp bünyesinde açılan “Denizci Kravatları ve Fularları” sergisini ziyaret ederek deniz kültürünün şıklıkla buluştuğu özel seçkiyi inceledi.
Jet Set Modanın Oscar'larında yıldızlar geçidi

Moda dünyasının "Oscar"ı kabul edilen Met Gala, New York’u adeta yerinden oynattı. "Moda Sanattır" temasıyla düzenlenen gecede, ünlüler "sanat eseri" olmak için birbirleriyle yarıştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.