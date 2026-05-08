Kıraç’ın mirasına kızı liderlik edecek

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yönetim kademesinde önemli bir görev değişimine imza attı. İpek Kıraç, annesi Suna Kıraç’ın kurucusu olduğu vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Göreve gelişiyle ilgili duygusal bir mesaj yayınlayan Kıraç, bu sorumluluğu üstlenmenin kendisi için tarif edilemez bir gurur olduğunu belirtti. Vakfın, annesi tarafından büyük zorluklarla kurulup büyütüldüğüne dikkat çeken Kıraç, şu ifadeleri kullandı: "Annemin emaneti olan, büyük bir sevgi ve hayranlık duyduğum bu değerli kurumun Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmek benim için tarifi imkânsız bir gurur." TEGV’in temel felsefesi olan "Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir" vizyonuna vurgu yapan İpek Kıraç, yeni dönemde Atatürk ve Cumhuriyet değerleri ışığında ilerleyeceklerini ifade etti. Kıraç, mesajında çocuklara yeni ufuklar açma kararlılığını şu sözlerle pekiştirdi: Annesine hitaben, "Senin kurduğun bu kurumun başına geçerek en büyük sorumluluğu sana karşı aldığımın bilincindeyim," diyerek emanete sahip çıkma sözü verdi. Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan TEGV, kurulduğu günden bu yana ilköğretim çağındaki çocukların çağdaş bir eğitim desteği alması için faaliyetlerini sürdürüyor. İpek Kıraç’ın liderliğinde vakfın, Türkiye genelindeki çocuklara ulaşma ve eğitimde fırsat eşitliği yaratma misyonunu güçlendirerek devam ettirmesi bekleniyor.