Çocuk hakları, lezzet ve müzik aynı masada buluştu

KidZania’nın savunduğu çocuk haklarından ilham alan Şef Bahtiyar Büyükduman’ın vegan menüsü ve Meta sanatçısı Beyza Doğuç’un yapay zekâ ile hazırladığı müzikleri geceye damga vurdu.

KidZania İstanbul, 12’nci yılını 4 Şubat akşamı İstanbul iş dünyasından önemli isimleri bir araya getiren özel bir davetle kutladı. KidZania İstanbul’da gerçekleşen yıl dönümü yemeği, klasik bir kutlamanın çok ötesine geçerek gastronomi ve müziğin iç içe olduğu özel bir deneyim akşamına dönüştü. KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, KidZania’nın savunduğu çocukların ‘var olmak, özen göstermek, tasarlamak, paylaşmak ve öğrenmek’ haklarının anlamı ile yemek ve müzikle kurdukları bağı davetlilerle paylaştı. Konuklar, KidZania İstanbul’un eşsiz atmosferinde çok duyulu bir deneyime davet edildi. Gecenin yıldızlarından biri, çocuk haklarından ilham alarak tamamen vegan bir menü hazırlayan ünlü şef Bahtiyar Büyükduman oldu. Beş tabaktan oluşan özel menü hem sunumu hem de hikâyesiyle davetlileri etkiledi.

Ebru Timur: “Lezzet ve müziğin vurgusu ile çocuk haklarını yeniden hatırlattık”

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, gecede yaptığı konuşmada KidZania’nın temelini oluşturan çocuk haklarına dikkat çekti: “KidZania İstanbul’un 12’nci yaşını kutlarken, her çocuğun güvenli, kapsayıcı ve eşitlikçi bir ortamda öğrenme ve kendini ifade etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Çocuklara dünyayı güvenli bir ortamda deneyimleme ve kendi yollarını keşfetme cesareti veren bir aile deneyim merkezi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu gece, lezzet ve müziğin vurgusu ile çocuk hakları değerlerini yeniden hatırlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’’