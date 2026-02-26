JLO'nun ikizleri 18 yaşında...

Jet Set

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ikizlerinin 18'inci doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.

Jennifer Lopez, ikizleri Emme Maribel Muniz ve Maximilian David Muniz'in 18 yaşına girişini kutladı. Şarkıcı ve oyuncu, bu özel günü kutlamak için Instagram'da ikizlerinin bebekliğinden yetişkin hallerine kadar değişimini ortaya koyan görüntüleri ve fotoğrafları paylaştı. Jennifer Lopez, doğdukları andan itibaren çocuklarıyla arasındaki bağı yansıtan duygusal bir açıklama yaparak sözlerine; "Gecenin bir yarısı, New York'un yıllardır gördüğü en büyük, en güzel kar fırtınasının ortasında doğdunuz. Sizi doğurmadan önceki son birkaç dakika ikinizi de karnımda tuttuğumu ve o gece her şeyin parıltılı ve beyazlara büründüğü yerde arabaya bindiğimi ve camdan dışarı baktığımı hatırlıyorum. Sanki Tanrı, saf büyü dolu bir dünyaya girmenizi sağlıyor gibiydi. Kalbimde, hayatının her zaman böyle olacağını biliyordum" şeklinde başladı. "Sizi bebekken kucağımda tuttuğumda, dürüst olmak gerekirse gökten gönderilen iki meleği tutuyormuşum gibi hissettim. Hayatım sonsuza kadar değişti. Artık yetişkin olduğunuza inanamıyorum. 18 yaşındasınız! İkiniz de çok iyi kalpli, cömert ve sevgi dolusunuz. 18 yıl önce bugün Tanrı, sizi buraya tüm yeteneklerinizle, ruhunuzla ve kalbinizle göndermeye karar verdiğinde dünya ne kadar şanslıydı." Dedi. "Sizi seviyorum ifadesi size duyduğum duygu, sevgi ve ilginin derinliğini hiçbir zaman kapsamaz hindistan cevizlerim. Her zaman üç kişiydik! Bu yolculuğa birlikte çıktık. Her zaman birbirimize tutunup herhangi bir kar fırtınasının ortasında sabit bir varlık olarak kaldık" diyen Lopez, "Size söz benim güzel hindistan cevizlerim, ne kadar büyürseniz büyün hep böyle kalacak. Her zaman hatırla Lulu, sen benim gün ışığımsın. Ve Max, olduğun gibi harikasın! 18'inci yaş gününüz kutlu olsun, harika ikizlerim" sözleriyle mesajını tamamladı.

