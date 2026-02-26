Bebek ziyaretçileri...

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan cemiyet hayatının ünlü ismi Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Güzel havayı değerlendirerek yürüyüşe çıkan Sponza, daha sonra bir çiçekçiden çiçek aldı. Edvina Hanım muhabirlerin çiçek kime? sorusuna ise, "Kendime çiçek aldım" yanıtını verdi. Caddelerde sık göremediğimiz Nuri-Tuba Develi çifti ise ailece caddedeydi. Bebek Parkı'nda kızlarıyla dolaşan Develi çifti daha sonra köpeklerini deniz kenarında dolaştırdı.

Onur AYDIN