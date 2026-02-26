Magazin Hattı

Kansersiz Yaşam Derneği'nden iftar daveti

Kansersiz Yaşam Derneği, dün akşam düzenlediği iftar davetinde iş ve cemiyet hayatının hayırsever simalarını bir araya getirdi.

Giriş: 26 Şubat 2026 Perşembe 10:07 Güncelleme: 26 Şubat 2026 Perşembe 10:18
Kansersiz Yaşam Derneği'nden iftar daveti

Kansersiz Yaşam Derneği, dün gece Büyük Kulüp’te düzenlediği iftar davetinde iş ve cemiyet hayatının hayırsever simalarını bir araya getirdi. İftar davetine iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. İftar yemeğinin sonrasında dört büyük kulübün formaları açık artırmayla satışa sunuldu. Düzenlenen gecede toplanan bağışlar kanserle mücadele eden çocukların eğitim masrafları karşılanması için derneğe aktarıldı. Özel davette konuşan Başkan Dida Kaymaz, "Her yıl olabildiğince çocuğa ve aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız daha iyisini yapmak bugün de bunun için buradayız. Gelen destek olan bütün gönüllülerimize teşekkür ederiz." Dedi.



Onur AYDIN


Kansersiz Yaşam Derneği İftar BAĞIŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Bebek ziyaretçileri...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hareketli güne caddede başladılar.
Güncel Epos 7 Derneği'nin sanat turu...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte sanatçı Nilbar Güreş'in sergisini ziyaret etti.
Magazin Hattı Kansersiz Yaşam Derneği'nden iftar daveti

Kansersiz Yaşam Derneği, dün akşam düzenlediği iftar davetinde iş ve cemiyet hayatının hayırsever simalarını bir araya getirdi.

Jet Set JLO'nun ikizleri 18 yaşında...

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ikizlerinin 18'inci doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.
Güncel Türkiye'nin en zengin 10 ismi...

Forbes’un yenilediği “Türkiye’nin En Zenginleri” sıralaması belli oldu
Güncel TEMA-K gönüllülerinden iftar daveti...

TEMA Vakfı’nın doğa eğitim programlarına destek vermek amacıyla bir araya gelen TEMA-K Kaynak Çalışma Grubu gönüllüleri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Güncel Programa konuk oldular

İnternet üzerinden program yapan mimar Alara Koçibey ve modacı Tuvana Büyükçınar, Aslı Şafak'ın programına konuk oldular.
Jet Set Kız arkadaşlarıyla tatile çıktı

Eylül ayında Benny Blanco ile evlenen oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla Meksika tatiline çıktı.
Güncel Sosyetedeki milyarlık kavgalar

Türkiye’nin ekonomisine yön veren en zengin aileler sadece yatırımlarıyla değil, aile içi mülkiyet kavgalarıyla da gündemde. Şirket yönetimlerini sarsan, eski eş, amca-yeğen ve kardeş kavgalarının gölgesinde kalan dev miras dosyalarını inceliyoruz...

Güncel 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor'

Yasemin Masis, St. Moritz’de geçirdiği kazanın ardından yaşadığı iyileşme sürecini 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor' sözleriyle paylaştı.

Magazin Hattı Mağazada özel buluşma

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Atelier Rebul ve Esma Dereboy, kadın yaratıcılığını yalnızca onurlandırmıyor; onu zamansız bir tasarıma, mekânda yaşayan bir hatıraya dönüştürüyor.

Jet Set Kızıyla Courchevel'de...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, kızı Harper'la kayak tatiline çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.