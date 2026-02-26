Kansersiz Yaşam Derneği'nden iftar daveti

Kansersiz Yaşam Derneği, dün gece Büyük Kulüp’te düzenlediği iftar davetinde iş ve cemiyet hayatının hayırsever simalarını bir araya getirdi. İftar davetine iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. İftar yemeğinin sonrasında dört büyük kulübün formaları açık artırmayla satışa sunuldu. Düzenlenen gecede toplanan bağışlar kanserle mücadele eden çocukların eğitim masrafları karşılanması için derneğe aktarıldı. Özel davette konuşan Başkan Dida Kaymaz, "Her yıl olabildiğince çocuğa ve aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız daha iyisini yapmak bugün de bunun için buradayız. Gelen destek olan bütün gönüllülerimize teşekkür ederiz." Dedi.

Onur AYDIN