Forbes 2026 Türkiye'nin en zenginleri listesi belli oldu! İş dünyasının dev isimlerinin yarıştığı listenin zirvesinde 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alıyor. Listenin en dikkat çeken detayı ise savunma sanayiinde çığır açan Selçuk Bayraktar'ın ilk kez milyarderler listesine girmesi oldu. Listenin 2. sırasında yer alan Şaban Cemil Kazancı ile zirve arasındaki fark iyice kapandı. İşte Türkiye'nin ekonomisine yön veren o isimler...

İşte Türkiye’nin en zengin 10 ismi (2026)

1. Murat Ülker: 5 milyar 300 milyon dolar

2. Şaban Cemil Kazancı: 5 milyar 100 milyon dolar

3. Erman Ilıcak: 3 milyar 700 milyon dolar

4. Feridun Geçgel: 3 milyar 400 milyon dolar

5. Ferit Faik Şahenk: 3 milyar 100 milyon dolar

6. Semahat Sevim Arsel: 3 milyar 100 milyon dolar

7. Filiz Şahenk: 2 milyar 900 milyon dolar

8. Mustafa Rahmi Koç: 2 milyar 700 milyon dolar

9. Selçuk Bayraktar: 2 milyar 700 milyon dolar

10. Mehmet Sinan Tara: 2 milyar 600 milyon dolar