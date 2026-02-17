Projehane ve RS Sanat Alanı iş birliği, Bilge Kuru organizasyonuyla Nişantaşı Koru’da gerçekleşen özel davet iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. “Lüksün Ötesinde Buluşalım” mottosuyla düzenlenen etkinlik, zarif atmosferiyle dikkat çekti. DAP imzası taşıyan, Avrupa’nın prestijli gayrimenkul ödüllerine layık görülen Nişantaşı Koru; davetlilerin ilgi odağı oldu. Modern şehir yaşamını estetik ve konforla buluşturan proje, yalnızca bir konut değil, ayrıcalıklı bir yaşam vizyonu sunduğunu bir kez daha gösterdi. İş, sanat ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı davette misafirler, Nişantaşı Koru’nun eşsiz koru dokusu ve sofistike atmosferi eşliğinde projeyi yakından inceleme fırsatı buldu.