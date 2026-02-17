St. Moritz'de tatil...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl-Gökhan Kokuludağ çifti, kış tatili için gittikleri St. Moritz’te objektif karşısına geçti. Karlarla kaplı doğa manzarası eşliğinde poz veren çiftin kareleri ilgi gördü. Şık kış stiliyle dikkat çeken Pırıl Kokuludağ, beyaz montu ve kürk detaylı şapkasıyla zarif bir görünüm sergilerken, çiftin neşeli ve uyumlu halleri de takipçilerinin beğenisini topladı. Paylaşımına “beyaz günler ve siyah geceler” notunu düşen Kokuludağ çiftinin romantik tatil kareleri çok sayıda beğeni aldı.