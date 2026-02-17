Güncel

St. Moritz'de tatil...

Pırıl-Gökhan Kokuludağ çifti, St. Moritz tatilinden paylaştıkları romantik pozlarla beğeni topladı.

Giriş: 17 Şubat 2026 Salı 09:37 Güncelleme: 17 Şubat 2026 Salı 09:37
St. Moritz'de tatil...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl-Gökhan Kokuludağ çifti, kış tatili için gittikleri St. Moritz’te objektif karşısına geçti. Karlarla kaplı doğa manzarası eşliğinde poz veren çiftin kareleri ilgi gördü. Şık kış stiliyle dikkat çeken Pırıl Kokuludağ, beyaz montu ve kürk detaylı şapkasıyla zarif bir görünüm sergilerken, çiftin neşeli ve uyumlu halleri de takipçilerinin beğenisini topladı. Paylaşımına “beyaz günler ve siyah geceler” notunu düşen Kokuludağ çiftinin romantik tatil kareleri çok sayıda beğeni aldı.

Pırıl Kokuludağ Gökhan Kokuludağ St. Moritz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı Dubai'de...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Dubai'de teknoloji konulu bir seminere katıldı.

Güncel Üreticiye destek için yola çıktı

Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Kastamonu'ya gitti.
Güncel St. Moritz'de tatil...

Pırıl-Gökhan Kokuludağ çifti, St. Moritz tatilinden paylaştıkları romantik pozlarla beğeni topladı.
Magazin Hattı “Lüksün Ötesinde Buluşalım”

Nişantaşı'nda gerçekleşen özel davet iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.
Davetler “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar”

Türk Sanat Müziğinin zarif mirasını gün yüzüne çıkaran “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar” konseri sanatseverlerle buluştu.
Davetler Golf tutkunları Antalya'da yarıştı

Antalya'da düzenlenen Gloria Özaltın Championship 2026, dokuzuncu yılında uluslararası golf dünyasını bir kez daha Antalya’da buluşturdu.
Güncel Etiler'de açılış daveti...

Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü hanımları açılış davetinde bir araya geldi.
Jet Set Anne-kız Miami Sahili'nde...

Ünlü model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden olan 8 yaşındaki kızı Lea ile Miami sahilinde eğlenirken objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Sevgililer Günü’nde özel davet

İstanbul Boğazı’nın tarihi semti Emirgan’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nne özel bir davet verildi.
Jet Set Beyonce'dan imaj değişikliği...

Yıllarca uzun ve kıvırcık saçlarıyla sahneye çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi.
Güncel Cemiyetin aşık çiftleri...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, cemiyet hayatının aşık çiftlerini bir araya getirdik.

Magazin Hattı Çin Bahar Bayramı Şişli’de kutlandı!

Çin halkı için yılın en önemli ve kutsal dönemi kabul edilen Çin Bahar Bayramı, bu yıl İstanbul’un kalbinde, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen görkemli bir davetle kutlandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.