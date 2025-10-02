César Pıette'den “Collision”

Fransız sanatçı César Piette, kavramsal açıdan radikal ve çarpıcı eserlerinden oluşan yeni sergisiyle 1 Ekim 2025’te DG Art Project ev sahipliğinde İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Collision” adlı sergi, insan-makine iş birliği ve çatışmasının içerdiği kaygı ve güzelliğe odaklanıyor. Sergiyi ziyaret eden iş insanı Fatih Öztürk ve Ece Nayman eserleri sergi açılışından önce inceleme fırsatı yakaladı. İllüstrasyon ve video oyunları dünyasından gelen sanatçının, geleneksel figüratif resim tekniklerini günümüzün dijital dünyasıyla ustaca harmanladığı bu seçki; geleneksel resim ile dijital manipülasyonun sunduğu olanakların kesişiminde yer alıyor. Piette, “airbrush” tekniğiyle oluşturduğu; hiperplastik; ve üç boyutlu görünüme sahip çalışmalarında sadece dijital görselleri fiziksel boyuta taşımakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda üretim sürecinde onların yapaylığını, kusursuz cazibesini ve parçalı doğasını sorguluyor. 3D illüstrasyon dili, dijital avatarlar, emoticon’lar ve uygulama ara yüzlerini tuvallerine aktaran sanatçı, pürüzsüz dijital yüzeyleri sanatsal dokunuşlarla bozarken bu müdahaleler, dijital kültürün hızla tüketilen görsel akışına karşı bir direnç niteliği taşıyor.

Onur AYDIN