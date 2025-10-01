Dion'da gezdiler...

Adeta dünyayı dolaşan Pınar Sabancı ve Sanem Tezman, arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'a gittiler. Yunanistan'ın Pieria bölgesel birimindeki Dion-Olympos'a bağlı Dion Köyü'nü gezen yakın arkadaşlar, tarihle iç içe keyifli zaman geçirdiler. Bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen Pınar Hanım, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 'Dağın yamacında, Palaios Panteleimonas diye taş evli, dar sokaklı, masalsı bir köye gittik. Manzarası harikaydı.' sözleriyle seyahatini anlatan Sabancı, kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.