Dion'da gezdiler...

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı ve Sanem Tezman, arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'da Dion Köyü'nü gezdiler.

Giriş: 01 Ekim 2025 Çarşamba
Adeta dünyayı dolaşan Pınar Sabancı ve Sanem Tezman, arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'a gittiler. Yunanistan'ın Pieria bölgesel birimindeki Dion-Olympos'a bağlı Dion Köyü'nü gezen yakın arkadaşlar, tarihle iç içe keyifli zaman geçirdiler. Bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen Pınar Hanım, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 'Dağın yamacında, Palaios Panteleimonas diye taş evli, dar sokaklı, masalsı bir köye gittik. Manzarası harikaydı.' sözleriyle seyahatini anlatan Sabancı, kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.

Sanem Tezman Pınar Sabancı yunanistan Dion Köyü

Magazin Hattı İş dünyası İstanbul'da buluştu

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, İstanbul Buluşmaları’nın onuncu yılında bir araya geldi.
Jet Set 19 yıllık evlilik bitiyor...

Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman ile müzisyen Keith Urban'ın 19 yıllık evliliğinin bittiği iddia edildi. Taraflar sessizliğini korurken, çiftin yaz başından bu yana ayrı evlerde yaşadığı konuşuluyor.
Jet Set Paris'te moda rüzgarı...

Dünyaca ünlü oyuncular, mankenler ve şarkıcılar modanın kalbinin attığı Paris Moda Haftası'nda üblü top modeller podyumdaki güzellikleriyle dikkat çektiler.

Davetler Moda ve sanat buluştu...

Modacı Ece Nayman ile ressam Şahin Demir'in birlikte çalıştığı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Magazin Hattı Yakın dostlar bir arada...

Feryal Gülman ile Turizmci iş insanı Hane Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, bir araya geldi.

Güncel Bebek'te özel açılış...

Bebek'te spor, sanat ve modayı buluşturan açılışta ünlü simalar bir araya geldi.
Güncel Hakko, sevgilisiyle gecelerde...

Genç iş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı İtalya'yı dolaştı

Seyahat etmeyi çok seven Arzu Özal, İtalya'yı gezdi.
Magazin Hattı Milano Moda Haftası’na katıldılar

Türk deri modasının öncü markası Milano Moda Haftası’nda ilk kez podyuma çıktı.
Güncel Koç, Contemporary İstanbul'da...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Contemporary İstanbul'daki sergileri ziyaret ederek eserleri inceledi.
Caddeler Bebek'te sabah sporu...

Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te yürüyüş yaparken, Emra-Oğuz Çarmıklı'da birlikte form tuttu.

