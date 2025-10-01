Paris'te moda rüzgarı...

Haute Couture Moda Haftası tüm ihtişamıyla başladı. Moda tasarımlarını izleyenler arasında aktrisler, aktörler ve müzisyenler gibi moda ve sanat dünyasının öne çıkan isimleri bulunuyor. Kendall Jenner, L’Oréal Paris için podyumda yürüdü. Amerika'lı dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Beyaz kıyafeti ile podyumda boy gösteren ünlü manken adeta büyüledi.

Cara Delevingne, EvaLongoria, HelenMirren ve daha birçok ikon isim, L’Oréal Paris‘in güzellik ve kadın gücünü birleştiren “You’re Worth It” Le Défilé 2025’de podyumdaydı.