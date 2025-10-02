Bebeğiyle tekne turunda...

Ünlü model Gisele Bündchen ve sevgilisi Joaquim Valente, 8 aylık oğullarıyla Florida'da ailece keyifli bir gün geçirirken görüldü. 45 yaşındaki Brezilyalı model ve 36 yaşındaki jiu-jitsu eğitmeni, sabah saatlerinde bisiklet sürerken görüntülenmelerinin ardından oğullarıyla birlikte tekne turuna çıktı. Önceki evliliğinden iki çocuğu olan Bündchen, bugüne dek bebeğinin yüzünü hiç göstermemişti. Tekne gezisi esnasında bebeğinin yüzü ilk kez görüldü. İlk kez Aralık 2021'de oğlu için dövüş sporu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştığı eğitmeni Joaquim Valente ile Haziran 2023'ten bu yana birlikte olan ünlü model, daha önce Amerikan futbolcusu Tom Brady ile evliydi. Bündchen'in, 2009'da evlendiği, 2022'de ayrıldığı 48 yaşındaki Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 12 yaşında Vivian adında bir kızı var. Tom Brady'den ayrıldıktan bir yıl sonra Joaquim Valente ile ilişki yaşamaya başlayan Victoria's Secret modelinin hamilelik haberi, geçen yıl ekim ayında ortaya çıkmıştı.