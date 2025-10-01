İş dünyası İstanbul'da buluştu

QNB Türkiye, iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdiği İstanbul Buluşmaları’nı onuncu yılında bu kez de Pera Palace’ın tarihi atmosferinde gerçekleştirdi. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik öncesinde katılımcılar, seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç ile sanat tarihi ve seyahat yazarı Serda Büyükkoyuncu rehberliğinde İstanbul’un zengin mirasını keşfettikleri özel bir Pera turuna katıldı. Ardından Pera Palace’ta devam eden buluşma, kültür ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturdu. On yıldır düzenlenen İstanbul Buluşmaları, her yıl İstanbul’un farklı kültürel mekanlarında gerçekleştirilen özel programlarla iş dünyasından Levent Kızıl, İpek Özmen Develi gibi seçkin isimler katıldı. Geçmiş yıllarda Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Balat, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Boğaz turu, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Tersane İstanbul gibi simgesel mekânlarda ve konseptlerde düzenlenen etkinlikler, bugüne kadar bini aşkın davetliyi ağırladı. Bu yıl, Pera Palace’ın tarihi dokusunda gerçekleştirilen organizasyon, kültür, tarih ve iş dünyasını aynı zeminde buluşturma geleneğini sürdürdü. Program, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu rehberliğinde katılımcılar için özel olarak hazırlanan bir tarih turu ile başladı; gecenin ilerleyen saatlerinde ise sanatçı Defne Samyeli davetlilere müzik dinletisi sundu. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İstanbul Buluşmaları ile on yıldır iş dünyasının farklı temsilcileriyle bir araya geliyor, onların görüş ve önerilerini doğrudan dinleme fırsatı buluyoruz. Katılımcılarımızın farklı sektörlerden deneyimlerini paylaşabildiği bu buluşmalar, kültürel bir arka plan eşliğinde değerli bir etkileşim ortamı sunuyor. Biz QNB Türkiye olarak müşterilerimize yalnızca finansal hizmetler sunmakla kalmıyor; iş yaşamlarını zenginleştiren, onları günlük rutinin dışına taşıyan ve yeni fikirler için ilham veren deneyimlere de önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde İstanbul Buluşmaları’nı, iş dünyasının temsilcilerinin buluştuğu, paylaşımların ve yeni iş birliklerinin doğduğu bir gelenek olarak sürdürmeye devam edeceğiz.’’

Onur AYDIN