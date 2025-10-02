Sabancı: “Yollarımızı ayırdık”

Oyuncu Kerem Bürsin ve Sabancı Ailesinin genç temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri inişli çıkışlı ilişkilerini noktaladı. Uzun süredir birlikte anılan çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ayrılık iddiaları sosyal medyada dolaşırken, Melisa Sabancı ilk kez sessizliğini bozdu. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sabancı, “Yoğunluk yüzünden yollarımızı ayırdık” diyerek ayrılığı doğruladı. Kısa ve net açıklamasıyla dikkat çeken Melisa Hnaım, konuyu uzatmadan teşekkür ederek uzaklaştı.