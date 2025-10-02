Güncel

Sabancı: “Yollarımızı ayırdık”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.

Giriş: 02 Ekim 2025 Perşembe
Sabancı: “Yollarımızı ayırdık”

Oyuncu Kerem Bürsin ve Sabancı Ailesinin genç temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri inişli çıkışlı ilişkilerini noktaladı. Uzun süredir birlikte anılan çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ayrılık iddiaları sosyal medyada dolaşırken, Melisa Sabancı ilk kez sessizliğini bozdu. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sabancı, “Yoğunluk yüzünden yollarımızı ayırdık” diyerek ayrılığı doğruladı. Kısa ve net açıklamasıyla dikkat çeken Melisa Hnaım, konuyu uzatmadan teşekkür ederek uzaklaştı.

Kerem Bürsin Sabancı Holding Melisa Sabancı Tapan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı: “Yollarımızı ayırdık”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.
Güncel Epos 7 Derneği "18. İstanbul Bienali"nde...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte 18. İstanbul Bienali'nde...
Magazin Hattı Özel davet...

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel bir organizasyonda bir araya geldi.
Güncel Çifte kutlama...

Derin Mermerci, aynı gün doğan annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum günlerini kutladı.
Magazin Hattı César Pıette'den “Collision”

Eserlerinde insan ve makine iş birliğindeki çarpışmayı görsel bir şölen ile izleyicisine sunan César Pıette, “Collision” isimli sergisini sanat tutkunlarının beğenisine sundu.

Jet Set Bebeğiyle tekne turunda...

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente çifti, 8 aylık oğullarıyla birlikte tekne turuna çıktı.
Magazin Hattı İş dünyası İstanbul'da buluştu

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, İstanbul Buluşmaları’nın onuncu yılında bir araya geldi.
Güncel Dion'da gezdiler...

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı ve Sanem Tezman, arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'da Dion Köyü'nü gezdiler.

Jet Set 19 yıllık evlilik bitiyor...

Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman ile müzisyen Keith Urban'ın 19 yıllık evliliğinin bittiği iddia edildi. Taraflar sessizliğini korurken, çiftin yaz başından bu yana ayrı evlerde yaşadığı konuşuluyor.
Jet Set Paris'te moda rüzgarı...

Dünyaca ünlü oyuncular, mankenler ve şarkıcılar modanın kalbinin attığı Paris Moda Haftası'nda üblü top modeller podyumdaki güzellikleriyle dikkat çektiler.

Davetler Moda ve sanat buluştu...

Modacı Ece Nayman ile ressam Şahin Demir'in birlikte çalıştığı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Magazin Hattı Yakın dostlar bir arada...

Feryal Gülman ile Turizmci iş insanı Hane Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer, bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.