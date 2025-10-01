19 yıllık evlilik bitiyor...

Jet Set

Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman ile müzisyen Keith Urban'ın 19 yıllık evliliğinin bittiği iddia edildi. Taraflar sessizliğini korurken, çiftin yaz başından bu yana ayrı evlerde yaşadığı konuşuluyor.

01 Ekim 2025
Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ve Keith Urban 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin 2025 yazının başından itibaren ayrı yaşadığı iddia ediliyor. Bazı kaynaklar, ayrılığı Keith Urban’ın kendi konutuna taşınmasıyla başlattığını öne sürüyor. Bazı kaynaklara göre ise Nicole Kidman ayrılığı istemeyen tarafmış; evliliği kurtarmaya çalışmış. Sunday Rose ve Faith Margaret adında iki kızları bulunan çift henüz resmi bir açıklama yapmadı. Eşi Nicole Kidman'dan ayrıldıktan sonra duygusal anlar yaşadığı söylenen Keith Urban'ın etkileyici bir konuşma yaptığı bir videosu yeniden gündeme taşındı. Geçen yıl haziran ayında Keith Urban, AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü Gala Töreni'nde Nicole Kidman'ı onurlandırırken, bağımlılıklarının evliliğini mahvettiğini açıkça söyleyerek, törene katılanları şaşkına çevirmişti. "2006'da evlendik ve evliliğimizin henüz dördüncü ayındayken, düzeltmek için hiçbir şey yapmadığım bağımlılıklar evliliğimizi yerle bir etti" diye söze başlayan Keith Urban, eşi Nicole Kidman ile tanıştığında bağımlılıkla mücadele ettiğini itiraf etmişti. Onun desteğiyle sonunda bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardığını belirten Urban; "Dört aylık bir evliliğimiz vardı ve ben üç aydır rehabilitasyondaydım, başımıza ne geleceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Nic her türlü olumsuz sesin -eminim kendi seslerinden bazılarının bile- üstesinden geldi ve aşkı seçti. Ve işte 18 yıl sonra bu gece buradayız. Onun sevme kapasitesi, daha önce tanıdığım hiç kimseye benzemiyor" demişti.

