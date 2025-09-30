Davetler

Giriş: 30 Eylül 2025 Salı
Moda ve sanat buluştu...

Modacı Ece Nayman ile ressam Şahin Demir'in birlikte çalıştığı resim sergisi görücüye çıktı. Dursun Gündoğdu'nun sahibi olduğu DG Art Gallery & Projects'de sergilenen eserlerin lansmanına ünlü isimler de katıldı. Piyalepaşa DG Art Gallery & Projects'da gerçekleşen gecede sanat danışmanı Arzu Gündoğdu misafirlerle ilgilenerek, Nayman ve Demir'le birlikte tablolar hakkında bilgi verdi. Feryal Gülman, Ozan-Bahar Şer, Esra Öztürk gibi isimlerin de katıldığı organizasyonda Nayman ile Demir, gece başında konuşma gerçekleştirdi. Davetliler sergide eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Onur AYDIN

DG Art Gallery & Projects Ece Nayman Şahin Demir

